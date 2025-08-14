Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Van ekibinin de yer aldığı Trendyol 1. Lig 3. ve 4. hafta müsabakalarına ilişkin programlar duyuruldu. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’nin oynayacağı takımlar, saha bilgileri ve karşılaşmaların saatleri paylaşıldı.

İşte Van ekibinin 3. ve 4. hafta karşılaşma bilgileri;

Temsilcimiz 3. haftada doğu derbisine çıkacak. 23 Ağustos Cumartesi günü Alagöz Holding Iğdır FK’ye konuk olacak olan kırmızı siyahlı ekip, zor deplasmandan iyi bir sonuçla dönmeye çalışacak. Bu mücadele saat 21.30’da Iğdır Şehir Stadında oynanacak.

Van ekibi 4. haftada ise 29 Ağustos Cuma günü sahasında Bandırma Spor’u konuk edecek. İmaj Altyapı Van Spor FK’nin cezasından dolayı seyircisiz oynayacağı karşılaşma Van Atatürk Şehir Stadyumunda saat 19.00 da başlayacak.

VAN SPOR BU HAFTA ESENLER EROKSPOR’U KONUK EDECEK

Kırmızı siyahlı ekibin yer aldığı Trendyol 1. Lig’de 2. hafta heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, bu hafta sahasında Esenler Erokspor’u konuk edecek. Seyircisiz oynanacak olan karşılaşma, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda olacak.

Ligin ilk karşılaşmasında 3 puanı 3 golle alan temsilcimiz, 2. karşılaşmada da galibiyet alarak yeni transferleriyle ligdeki başarısını kanıtlamak istiyor.