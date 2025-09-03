Geçtiğimiz hafta Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Bandırma Spor maçında, “talimatlara aykırı hareketleri” gerekçesiyle kulüp Başkanı Erol Temel ve bazı isimler PFDK’ya sevk edildi.

PFDK7ya sevk edilen Van Sporlu isimler ve gerekçeler şu şekilde açıklandı;

- “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel’in 29.08.2025 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü-Bandırma Spor Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

- İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü idarecisi Gökhan Hanoğlu’nun aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve “hakem soyunma odası koridorlarındaki tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 02.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

- İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü kaleci antrenörü Koray Kadir Tanrıverdi’nin aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

- İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü antrenörü Ege Parlak’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”