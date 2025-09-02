Trendyol 1. Lig'de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2025-2026 sezonu başlamadan transfer çalışmalarına başlayan kırmızı-siyahlı ekip, kadrosunu güçlendirmek için birçok yerli ve yabancı oyuncuyu renklerine bağladı.

BAŞKAN EROL TEMEL TRANSFER YAPILACAĞINI BELİRTMİŞTİ

İmaj Altyapı Van Spor FK Başkanı Erol Temel, geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Van Spor Store mağazasında Wanhaber’e konuşarak transfer çalışmalarının devam edeceğinin sinyalini vermişti.

Bir yandan ligde hazırlıklarını sürdüren İmaj Altyapı Van Spor FK, öte yandan da transferler yaparak takımdaki eksiklikleri tamamlamaya çalışıyor.

“YÜREKLERİN ŞEHRİ VAN”

İmaj Altyapı Van Spor FK, “Gizemin şehri Pisa’dan, yüreklerin şehri Van’a” sloganı ve futbolcu görseli paylaşımı yaparak Van Spor’a gönül vermiş taraftarları heyecanlandırdı.

İddialara göre Van Spor’un yaptığı paylaşımda, daha önce Benfica U19 ile UEFA Gençlik Ligi şampiyonluğu yaşayan 22 yaşındaki Sloven ön libero Zan Jevsenak’ın transferine işaret edildi. Transferin bugün açıklanması bekleniyor.