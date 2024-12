Artı Değer Van Spor FK, Ziraat Türkiye Kupasına veda etti. Gençlere forma şansı veren ve müsabakadan 6 – 0’lık farklı bir skorla mağlup ayrılan Artı Değer Van Spor FK, maç sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

GENÇ FUTBOLCULARA FORMA ŞANSI

Açıklamada; “Ziraat Türkiye Kupası maçında rakibimiz Çaykur Rizespor’a 6-0 mağlup olduk. Elbette bu sonuç hepimizi üzdü, fakat sahada bizler için çok daha kıymetli bir tablo vardı. Bu müsabakada asıl hedefimiz, Vanspor’umuzun altyapından yetişen Vanlı gençlerimize forma şansı tanımaktı. Bu, onları geleceğe hazırlamak adına önemli bir deneyim oldu” denildi.

“GERÇEK HEDEFİMİZ LİG”

Vanspor FK tarafından yapılan açıklamada; “Bizim için altyapıdan çıkan oyuncularımızın gelişimi, kısa vadeli bir kupa sonucundan çok daha büyük bir anlam taşıyor. Ayrıca, Türkiye Kupası kulübümüz için bu sezon bir hedef değil; aksine finansal anlamda büyük bir yük oluşturmaktaydı. Gerçek hedefimiz ve tüm odak noktamız, ligi mümkün olan en üst seviye ile tamamlamak ve Vanspor’u hak ettiği yere taşımaktır” diye kaydedildi.

“GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Sahada mücadele veren genç futbolculara teşekkür edilen açıklama şu ifadelerle son buldu; “Bu anlamda, siz değerli taraftarlarımızın anlayışı ve desteği bizim için her zaman en önemli güç kaynağı olmuştur. Bugün sahada yüreğini ortaya koyan gençlerimize güveniyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Unutmayalım; Vanspor sadece bir futbol takımı değil, bu şehrin gururu ve ortak değeridir. Hep birlikte, çok daha güzel günler için çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman, her koşulda: Biz Van’ız! Biz Vanspor’uz! Saygılarımızla.”