Kazanın ardından Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde ameliyata alınan ve yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavisi devam eden Kotan’ın sağlık durumuna ilişkin son açıklama, hastanenin başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman’dan geldi.

WanHaber’e konuşan Prof. Dr. Kamuran Karaman, Çetin Kotan’ın hayati tehlikeyi büyük ölçüde atlattığını belirterek, “Çetin Kotan hocamızın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Hastamızın durumu iyiye doğru gidiyor. Takip ve tedavisi yoğun bakım ünitemizde devam eden Çetin Kotan hocamızın hayati tehlikesi çok bulunmaktadır diyebiliriz.” ifadelerini kullandı.