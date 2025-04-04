TOKİ, 16-17 Nisan tarihlerinde aralarında Van’ın da olduğu 48 ilde 558 muhtelif arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkaracak.

Van’da da satışa çıkarılan arsa Edremit ilçesinde bulunuyor.

MÜZAYEDE 16-17 NİSAN TARİHİNDE

Müzayedeler 16-17 Nisan tarihinde Van, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elâzığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova illerindeki arsalar için yapılacak.

Açık arttırma ile satılacak olan muhtelif arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olunabilecek.

VAN’DA SATIŞA ÇIKARILAN ARSA

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Van’ın Edremit ilçesinde satışa çıkarılacak olan muhtelif arsa Küçükcami mahallesinde bulunuyor.

Açık artırmalar, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de www.emlakmuzayede.com teklif verilebilecek.