VANOTED Başkanı Çetin Demirhan, Van turizminin İranlılara bağımlı olduğunu ve bu durumun pamuk ipliğine bağlı olmak anlamına geldiğini söyledi. Demirhan, yeni alternatiflerle Van’ın gerçek bir turizm merkezi haline getirilmesi gerektiğine işaret etti.

Van’ın turizm sektörünün büyük ölçüde İranlı turistlere dayandığını ifade eden Demirhan, bu bağımlılığın kırılması gerektiğine dikkat çekerek, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ve yeni çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“TANITIM VE YATIRIM EKSİKLİĞİ VAR”

Van’ın turizmine dair yaptığı açıklamada hem tanıtım hem de yatırımın yeterli olmadığını vurgulayan Demirhan, “Van’da çok sayıda otel yapılıyor; ancak maalesef bu otelleri pazarlayabilecek bir yatırım bulunmuyor. Ne ulusal ne de uluslararası düzeyde yeterli tanıtım yapılmıyor. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve turizm paydaşlarının bir araya gelerek desteklediği bir çalışma ne yazık ki yok. Örneğin, yurtdışındaki tanıtım fuarlarına katılım sağlanamıyor.” diye konuştu.

Turizm potansiyelinin doğru tanıtımlarla ortaya çıkarılması gerektiğini söyleyen Demirhan, “Van’ın turizm potansiyelini artırmak için İran dışındaki komşu ülkelere de yönelmeliyiz. Azerbaycan, Ermenistan, Irak gibi bölgeler bizim için potansiyel turist kaynakları olabilir; ancak buralara yönelik bir turizm tanıtımı yapamıyoruz. Irak’ta vize sorunu yaşanıyor. Son düzenlemelerle turist girişi kolaylaştırılmış olsa da bu yeterli değil. İran dışındaki ülkelerden de turist çekebilmeliyiz; ancak şu anda İran’daki ekonomik sorunlar nedeniyle oradan gelen turist sayısında ciddi bir düşüş yaşanıyor.” dedi.

KONSOLOSLUK SORUNU

İranlı turist potansiyelinde de ekonomik sorunlardan ötürü düşüş yaşandığını dile getiren Çetin Demirhan, “İran Konsolosluğu Erzurum’da; ancak İranlıların Türkiye’de en fazla geldiği yer Van. En küçük resmi bir sorunla karşılaşan İranlı turistler, buradan Erzurum’a giderek konsoloslukta işlemlerini halletmek zorunda kalıyor. Bununla ilgili iyileştirmelerin yapılacağı gündemde; fakat bu çalışmaların bir an önce neticelendirilerek hayata geçirilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.