1 yıllık İŞKUR istatistiklere göre 2024’te ülkemiz genelinde işsizlik ödeneği almak için başvuruda bulunan toplam kişi sayısı 1 milyon 659 bin 922 olarak kayıtlarda yer aldı.

2024 yılında ülke genelinde yapılan bu başvurularda 798 bin 307 kişi ise işsizlik ödeneği almayı hak etti.

Van’da ise 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde işsizlik ödeneği almak için 13 bin 874 kişi başvuruda bulundu. Yapılan bu başvurularda ödenek almayı hak eden kişi sayısı 4 bin 548 olarak kayıtlarda yer aldı.

2024 yılında işsizlik ödeneği almak için en fazla başvuruların yapıldığı il 395 bin 545 ile İstanbul olurken, işsizlik ödeneği almak için en az başvurunun yapıldığı il ise 876 ile Ardahan oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise işsizlik ödeneği başvurusunun en fazla yapıldığı il 16 bin 520 ile Malatya olur iken, Van ikinci sırada yer aldı.