Doç. Dr. Turgay Yerlikaya Kimdir ve Nerelidir? Kaç Yaşında ve Babası Kimdir?

Son zamanlarda programlara çıkarak açıklamalarda bulunan ve merak edilen isimlerden biri olan Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi'nde iletişim uzmanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Eğitimini 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde tamamlamıştır ve yüksek lisans eğitimini 2014 yılında Marmara Üniversitesi'nde almıştır. Ayrıca, yazarlık da yapmaktadır.

Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, iletişim uzmanı ve öğretim üyesi olarak bilinmektedir. Eğitim hayatına Kocaeli Üniversitesi'nde başlamış ve yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde "Toplumsal Hareketler ve Sosyal Medya İlişkisi: Gezi Parkı ve Tahrir Meydanı Örnekleri" başlıklı teziyle yapmıştır.

Turgay Yerlikaya'nın çalışmaları ve katkıları arasında "Terörün Medyatikleştirilmesi: PKK Örneği" başlıklı çalışması önemlidir. Ayrıca, çeşitli konularda yazılmış kitap bölümleri ve makaleleri bulunmaktadır.

Babasıyla ilgili detaylar veya doğum yeri gibi bilgiler, kamuya açık olarak paylaşılmadığı için bu konulardaki bilgilere erişilememektedir. Turgay Yerlikaya, siyaset ve açık oturum programlarına katılarak bilgi birikimi ve analitik yaklaşımıyla tanınmaktadır. Araştırmaları ve makaleleriyle de önemli bir akademisyen olarak bilinmektedir.