Batuhan Karadeniz, Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe- Galatasaray çeyrek final maçı sonrası katıldığı programda Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho ile ilgili sözler sarf ederken Vanspor’a gelmesiyle ilgili de konuştu.

2022-2023 sezonunda Vanspor’da forma giyen Karadeniz, yaptığı konuşmada;

“Morinho’nun kafası burada değil… Parayı alayım gideyim diyor, Arabistan’da da son finali yapacak sonra adasına yerleşecek ve takılacak adam. Haklı… Ben de öyle yaptım. En son Van’a gittim, otlu peynir yedim, aldım parayı döndüm. Bu hayat böyledir, son vurgunu bir yerden yaparsın.” sözleriyle gündem oldu.