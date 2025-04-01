Ligin 24. haftasında hava muhalefeti nedeniyle ertelenen maçlar arasında olan Artı Değer Van Spor FK - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK maçı yarın Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak.

Kendi tesislerinde bu maçın hazırlıklarını sürdüren Artı Değer Van Spor FK'yi taraftarlar yalnız bırakmadı.

Takıma destek veren ve futbolcularla bayramlaşan taraftarlar, antrenmanı da sonuna kadar izledi.

Van Spor FK'den yapılan açıklamada: "Bugün gerçekleştirdiğimiz antrenmanımızı taraftarlarımız da takip etti. Teşekkürler değerli Vanspor taraftarı" denildi.