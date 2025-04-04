Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve birçok Teknik Direktör değişikliğine giden temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, play-off’lar öncesi 5 maça çıkacak.

Deplasman mücadelelerinde daha iyi oyun sergileyen Van ekibi, kendi sahasında taraftarı karşısında istenileni ortaya koyamıyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor’a farklı mağlup olan kırmızı siyahlı ekip bu hafta oynanan erteleme karşılaşmasında sahasında Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile 1 – 1 berabere kaldı.

Play-off yolunda iddiasını sürdüren temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, kalan maçlarda galibiyetler alarak bir üst lige çıkma hedefine doğru ilerlemek istiyor.

Artı Değer Van Spor FK, play-off yolunda son 5 karşılaşmanın tamamını kazanarak bir üst lige çıkmak için hedefine doğru yol almak amacında. 3 karşılaşmayı sahasında 2 karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak olan temsilcimiz, bu maçlara Murat Yıldırım teknik patronluğunda çıkacak.

30. hafta karşılaşmasında Van ekibi sahasında Buca Spor 1928’i konuk edecek. Taraftarı karşısında galibiyeti zorlayacak olan kırmızı siyahlı ekip ilk devre karşılaşmasında deplasmanda rakibi 4-2 yenmeyi başarmıştı.

Temsilcimiz 31. hafta mücadelesinde ise deplasmanda Karacabey Belediye Spor A.Ş.’ye konuk olacak. Bu maçın ilk devresinde temsilcimiz sahadan 2-0 galibiyetle ayrılmıştı.

32. hafta karşılaşmasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.’yi konuk edecek olan Artı Değer Van Spor FK, ligin ilk devresinde rakibine 1 – 0 yenilmişti.

Son iki hafta ise Van ekibi için önemli maçlar olacak.

Ligin 33. haftasında düşme hattındaki Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş’ye konuk olacak temsilcimiz, ilk devre karşılaşmasında rakibini 5-1’lik skorla yenmeyi başarmıştı.

34. ve son hafta mücadelesinde kırmızı siyahlı temsilcimiz sahasında Karaman Futbol Kulübü’nü ağırlayacak. Temsilcimiz ilk devrede deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etmişti.