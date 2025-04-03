Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta erteleme maçları dün oynandı. Çekişmeli maçlara sahne olan haftada kritik sonuçlar alındı. Geçtiğimiz hafta ağır bir mağlubiyet alan Artı Değer Van Spor FK, bu haftaki maçta da sahasında kazanamadı.

Seyircisi önünde sahaya çıkan Artı Değer Van Spor FK, Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor kulübü ile 1 – 1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Lider Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, deplasmanda konuk olduğu Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.’ye 3 – 2 mağlup olarak şampiyonluk yolunda önemli bir fırsatı teperken, 2. sıradaki Motolux 68 Aksarayspor ise deplasmanda Çimentaş Elazığspor’a 3 – 1 mağlup olarak bu hafta lider olma şansını kaçırdı.

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. de sahasında Diyarbekir Spor A.Ş.’yi mağlup ederek ligde kalma yolunda umutlarını artırdı.

İşte 24. hafta erteleme maçlarında alınan sonuçlar:

Belediye Derince Spor 2 – 2 Ankara Demirspor

Karaman Futbol Kulübü 0 – 0 Somaspor

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Diyarbekir Spor A.Ş.

Menemen Futbol Kulübü 2 – 1 Giresunspor

Ülkea Nazillispor 1 – 2 Merkür Jet Erbaaspor

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 3 – 2 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor

Karacabey Belediye Spor A.Ş. 2 – 1 Bucaspor 1928

Çimentaş Elazığspor 3 – 1 Motolux 68 Aksarayspor

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 1 – 1 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

PUAN DURUMU