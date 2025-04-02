AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, 800 yataklı Van Şehir Hastanesi ihalesinin 5 Mayıs 2025 tarihinde yapılacağını açıkladı.
Yapılacak olan şehir hastanesine ilişkin paylaşımda bulunan milletvekili Türkmenoğlu; "800 yatak ( 570 Tekli hasta odası) gerektiğinde 1370 yatak kapasitesine çıkarılabilir durumda. 240 bin m2 kapalı alan, depreme dayanıklı sismik izolatorlu. 210 poliklinik odası, 40 ameliyathane salonu, 168 yoğun bakım yatağı, 50 yataklı yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi, kapsamlı onkoloji merkezli hastane" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: WanHaber / Ramazan Çetin