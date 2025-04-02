Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından açıklanan 2024 yılı marka başvuru sonuçlarına göre ülkemiz genelinde 170 bin 368 başvuru gerçekleşti.

Bu dönemde en fazla marka başvurusu yapan il 71 bin 590 ile İstanbul olur iken, aynı dönemde en az marka başvurusu yapan il ise 22 ile Tunceli oldu.

1995 yılı ile 2024 yıllarını kapsayan verilerde yer alan bilgilere göre Van, 29 yıl içinde en fazla marka başvurusunu 2024 yılında yaptı. Van, bu dönemde toplamda 381 marka başvurusu gerçekleştirerek kendi rekorunu kırdı.

2024 yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla marka başvurusu yapan il 699 ile Malatya olur iken, ikinci sırada 484 başvuru ile Elazığ, üçüncü sırada 439 başvuru ile Erzurum yer aldı. Dördüncü sırada ise 381 marka başvurusu ile Van yer aldı.

Van’da son 10 yılda yapılan marka başvuru sayıları ise şu şekilde oldu;

2015 yılında 163 başvuru, 2016 yılında 139 başvuru, 2017 yılında 174 başvuru, 2018 yılında 165 başvuru, 2019 yılında 219 başvuru, 2020 yılında 379 başvuru, 2021 yılında 379 başvuru, 2022 yılında 370 başvuru, 2023 yılında 368 başvuru, 2024 yılında ise 381 başvuru.