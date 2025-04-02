Hava muhalefeti nedeniyle ertelenen 24. hafta maçları bugün oynandı. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK’yi konuk etti.

Tempolu geçen maçta rakipler 1 puana razı oldu. Geçtiğimiz hafta alınan ağır mağlubiyetin ardından Serhat Gülpınar ile yolların ayrıldığı Artı Değer Van Spor FK’de takımın başına Yardımcı Antrenör Murat Yıldırım geçmişti. Yıldırım, takımın başında çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan ve saat 14.00’te başlayan maçta ev sahibi temsilcimiz sahaya; Abdulsamed Damlu, Mert Örnek (Dk.61 Harun Kavaklıdere), Onur Özcan, Yusuf Abdioğlu, Sabahattin Destici, Serkan Odabaşoğlu (Dk.87 Massis Gülük), Erdem Seçgin (Dk.73 Batuhan Kör), Medeni Bingöl, Bekir Can Kara (Dk. 73 Hasan Bilal), Okan Eken (Dk. 88 Samed Ali Kaya) ve Eyüp Akcan ile çıktı.

Konuk ekip ise; Özgün Köklü, Emre Öztürk, Abdullah Çelik, Sirac Susancak, Mert Çayir (Dk 90+4 Yusuf Onur Arıkan), Talha Bulut (Dk.72 İsmail Tarım), Alperen Pak (Dk. 46 Oğuz Kocabal), Emre Çeltik (Dk. 46 Aykut Emre Yakut), Caner Hüseyin Bağ, Atalay Yıldırım (Dk. 83 Ramazan Çevik) ve Arda Hacısalihoğlu ile mücadele etti.

Maçın henüz ilk dakikalarından itibaren rakip kalede çoğalan ve gol arayan Artı Değer Van Spor FK, topa daha fazla sahip olan taraf oldu.

Maçın 25. dakikasında gelişen Artı Değer Van Spor FK atağında kaleye gönderilen top üst direkten oyun alanına geri döndü. Bu pozisyondan saniyeler sonra dakikalar 26’yı gösterirken Van Spor FK yüklenmeyi sürdürdü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan golcü isim Okan Eken, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1 – 0 öne geçiren isim oldu.

İlk devrenin geri kalan bölümlerinde de takımlar gol yollarını zorladı ancak başka gol sesi çıkmayınca devre, Artı Değer Van Spor FK’nin 1 – 0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci devreye kırmızı siyahlı ekip başladı. İkinci gol için baskı kuran temsilcimiz istediği golü bir türlü bulamadı.

Zaman zaman kontralarla etkili olan Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK, aradığı golü 76. dakikada Abdullah Çelik’le buldu.

Van Spor ceza sahası içinde topla buluşan Abdullah Çelik gelişine çok güzel bir vuruş yaparak skora denge getirdi.

Maçın son dakikalarında galibiyet golü için büyük baskı kuran Artı Değer Van Spor FK önemli pozisyonları gole çeviremeyince 1 puana razı oldu.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.