Uzmanlar, Van’da ciltte yanık vakalarına karşı uyarıyor. Yanlış uygulamalarla ciltte yanıkların meydana gelebileceğini belirten uzmanlar, merdiven altı işletmelere dikkat çekiyor.

Güzellik sektöründeki bu sorun, hem kalıcı izler hem de lekelenme gibi ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Betül Tali, yanlış lazer epilasyon uygulamalarının yanık, lekelenme ve tüylenmenin artışına neden olabileceğini belirtiyor.

YANLIŞ EPİLASYON UYARISI

Dr. Tali, “Van’da lazer epilasyon mağdurlarının sayısı ne yazık ki fazla. Van’da lazer epilasyon mağduru çok kişi var maalesef. Lazer epilasyon mağduru kişi sayısında artış söz konusu. Yanlış lazer epilasyon işlemlerinden kaynaklı başta yüz bölgesi olmak üzere cildinde leke kalan birçok danışan bize başvuruyor. Yanlış lazer epilasyon işlemlerinde görülen en büyük sorunlar; yanık, leke ve tüylenmenin artışı olarak karşımıza çıkabiliyor.” dedi.

Dr. Betül Tali, estetik amaçlı yapılan lazer epilasyon işlemlerinde başarılı sonuçlar elde etmek için hastanın cilt yapısına uygun cihazın, doğru dozlarla ve tüylerin aktif büyüme dönemleri dikkate alınarak kullanılması gerektiğini söyledi.

Tali, “Cihazın etkili olabilecek kişide kullanılmaması en büyük yanlışlardan birisi. Aynı zamanda yanlış uygulamalarla beraber istenmeyen tüylerin artışına da neden olabiliyor. Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kişilere yapılan uygulamalar var maalesef.” şeklinde konuştu.

Uzman Estetisyen Damla Saliş ise Van’daki duruma dikkat çekerek şunları söyledi: “Son dönemde lazer epilasyon mağdurlarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Seans aralıkları ve tüylerin aktiflik dönemleri hesaplanmadan yapılan işlemler, çoğu zaman hiçbir sonuç vermiyor. Bunun yanı sıra, büyük vaatlerle, kişinin cilt ve kıl tipine bakılmaksızın yanlış cihazlarla uygulanan tedaviler, maalesef olumsuz sonuçlar doğuruyor.”

