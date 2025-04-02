Kırmızı Grup’ta ligin bitimine 6 maç kaldı. Artı Değer Van Spor FK kalan 6 maçın 4’ünü kendi sahasında oynayacak, 2’sinde ise deplasmanda puan arayacak.

Kalan maçlara Murat Yıldırım nezaretinde çıkacak olan Artı Değer Van Spor FK’nin fikstür avantajı bulunuyor. 4 maçını kendi taraftarı önünde oynayacak olan temsilcimiz, ilk hedef olarak play-off’u garantilemek istiyor.

Artı Değer Van Spor FK, 24. haftada ertelenen ve bugün oynanacak olan maçta sahasında Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK’yi konuk edecek.

Temsilcimiz ardından 6 Nisan tarihinde yine sahasında Bucaspor 1928 ile karşı karşıya gelecek.

Ligin 31. hafta maçında deplasmanda Karacabey Belediye Spor A.Ş. karşısına çıkacak olan temsilcimiz, ardından sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.’yi ağırlayacak.

27 Nisan tarihinde deplasmanda Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. karşısında galibiyet arayacak olan temsilcimiz, ligin son maçında ise 3 Mayıs’ta sahasında Karaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak.