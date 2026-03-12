Trendyol 1. Lig’de 31.hafta karşılaşmaları 14 Mart Cumartesi günü, küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile düşme hattında yer alan Serik Spor arasında oynanacak maçla başlayacak. Haftanın kapanış karşılaşması ise 16 Mart Pazartesi günü play-off yarışı veren Sipay Bodrum FK ile Boluspor arasında oynanacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise 15 Mart Pazar günü, düşme hattında yer alan Sakaryaspor A.Ş’ye konuk olacak.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, pazar günü oynanacak deplasman karşılaşmasının hazırlıklarına kendi tesislerinde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde başladı.

VANSPOR HAFTAYI 3 PUANLA KAPATTI

Temsilcimiz Vanspor, sahasında ağırladığı Adana Demirspor’u 1-0 mağlup ederek play-off hattı için kritik bir galibiyete imza attı ve hanesine önemli bir 3 puan yazdırdı.

Rakip Sakaryaspor ise deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

“VANSPOR’DA HEDEF PLAY OFF”

Bir yanda düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sakarya ekibi, diğer yanda play-off hedefi bulunan Vanspor FK arasında zorlu ve çekişmeli bir mücadele bekleniyor.

Temsilcimiz Vanspor, 15 Mart Pazar günü saat 16.00’da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan kırmızı-siyahlı Van ekibi, deplasmandan 3 puanla ayrılarak play-off hattına yaklaşmak istiyor. Ev sahibi ekip ise alt sıralardan kurtulmak için sahadan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Ligde geride kalan 30 hafta sonunda Vanspor FK 42 puan toplarken, Sakaryaspor ise 29 puanda bulunuyor.