İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nde yeni yönetim belirlenecek. Bu doğrultuda önümüzdeki Pazar günü kongreye gidilecek.

Antalya’da kamp çalışmalarını tamamlayan İmaj Altyapı Van Spor FK’de kongre hazırlıkları devam ediyor. Kulübün sportif ve idari anlamda daha güçlü bir yapıya kavuşması amaçlanan kongrede faaliyet raporlarının görüşülmesi, mali durumun değerlendirilmesi ve yeni yönetim kurulunun belirlenmesi bekleniyor.

11 Ocak 2026 Pazar günü saat 13.00’te Van’daki bir otelde gerçekleştirecek kongrede yönetimde bazı değişikliklere gidilmesi ve yeni isimlerin yönetime dahil olması da beklentiler arasında.

Yapılacak kongre, Van Spor’un geleceğini yakından ilgilendiriyor. Yeni bir dönemin kapısını aralayacak olan kongreyi, Van Spor taraftarları da yakından takip edecek.