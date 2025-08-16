Zorlu bir maratonda mücadeleye başlayan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nde alt yapıda da hareketlilik yaşanıyor.

Altyapısını güçlü tutmak ve geleceğe yatırım yapmak isteyen siyah – kırmızılı temsilcimiz, Altyapı Genel Koordinatörlük görevine Fahri Baştürk’ü getirdi.

Daha önce de altyapıda görev alan Fahri Baştürk, güçlü bir altyapı kurarak, A takıma futbolcu kazandırmayı amaçlıyor.

Fahri Baştürk’ün altyapı genel koordinatörlük görevine getirilmesinin ardından Van Spor Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada; “2025 – 2026 sezonu yapılanması kapsamında, kulübümüz altyapı organizasyonunu güçlendirmek ve genç yeteneklerin gelişimini en üst seviyeye taşımak amacıyla Altyapı Genel Koordinatörlük görevine Fahri Baştürk getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, bu önemli sürecin kulübümüz ve altyapımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” denildi.