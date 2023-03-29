TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Cumartesi günü sahasında konuk ettiği Karacabey Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Ligin yirmi yedinci haftasını BAY geçen ve 3-0 hükmen galip sayılan Vanspor, ligin 28. Hafta maçında sahasında Bursa temsilcisini de 2-0 mağlup ederek, hanesine önemli 3 puan daha yazdırdı.

Grupta oynadığı son 15 lig maçında 13 galibiyet ve 2 beraberlik alan Vanspor, istikrarlı çıkışını devam ettiriyor. Oynadığı 28 lig maçında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Van temsilcisi, 58 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu periyotta rakip fileleri 40 kez havalandıran Kırmızı- Siyahlılar, kalesinde ise 18 gol gördü.

Bu kapsamda sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup, son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da bu hafta Karacabey Belediyespor karşısında üstün bir performans ortaya koyan ve galibiyeti getiren golleri kaydeden Hasan Bilal, Emre Oymak ve Furkan Saki yer aldı.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Hasan Bilal, Emre Oymak, Furkan Saki, Serik Belediyespor'dan Muhammet Akpınar, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nden Gökdeniz Varol, Kocaelispor'dan Beykan Şimşek, Atila Turan, 1461 Trabzon FK'dan Özkan Yıldırım, Kırklarelispor'dan Necmican Cebeci, Uğur Aygören, Zonguldak Kömürspor'dan ise Egemen Yaylı haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.

Van Bölge Gazetesi