TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin yirmi altıncı haftasında sahasında karşılaştığı İskenderunspor 2-0 mağlup ederek, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Ligin yirmi beşinci haftasında sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'u 1-0 mağlup eden Vanspor, geçtiğimiz hafta sonu sahasında konuk ettiği İskenderunspor'u da 2-0 mağlup etti. Rakiplerin puan kaybettiği haftada Van temsilcisi hanesine önemli 3 puan daha yazdırarak, ikinci sıraya yükseldi. Grupta oynadığı son 12 lig maçında 10 galibiyet ve 2 beraberlik alan Vanspor, istikrarlı çıkışını devam ettiriyor.

Oynadığı 25 lig maçında 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Van temsilcisi, 49 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu periyotta rakip fileleri 34 kez havalandıran Kırmızı- Siyahlılar, kalesinde ise 18 gol gördü. Bu kapsamda sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı.

Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup, son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da bu hafta İskenderunspor karşısında üstün bir performans ortaya koyan ve galibiyeti getiren golleri kaydeden Utku Şen, orta sahada kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getiren Barış Sağır ve stoper mevkiinde bu sezon ilk kez Vanspor forması giyen Nuri Terliksiz yer aldı.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Utku Şen, Barış Sağır, Nuri Terliksiz, Kocaelispor'dan Okan Eken, Beykan Şimşek, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nden Savaş Yorulmaz, Fethiyespor'dan Ali Ceylan, Selimcan Temel, 1461 Trabzon FK'dan Mert Özmen, Serik Belediyespor'dan Fırat Arıkan ve İbrahim Demir haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.

Van Bölge Gazetesi