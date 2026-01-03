Kırmızı-siyahlı Van ekibi, devre arası kamp çalışmalarını Antalya’nın Belek ilçesinde başlattı. Takım buradaki hazırlıkların ardından Van’a gelecek ve Boluspor hazırlıklarını burada sürdürecek.

İlk devrede inişli çıkışlı bir performans sergileyen Van ekibi, son iki karşılaşmada ortaya koyduğu iyi oyunla yeniden yükselişe geçti ve devreyi 9. sırada tamamlamayı başardı. İkinci yarıya daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedefleyen İmaj Altyapı Van Spor FK’de, kamp süreciyle birlikte transfer çalışmaları da hız kazandı.

KAMP SÜRECİ ANTALYA BELEK’DE BAŞLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımız, devre arası kamp çalışmaları kapsamında Antalya’nın Belek ilçesinde hazırlıklarına başladı. Çift antrenman programı başarıyla tamamlanırken, ekibimiz çarşamba gününe kadar kamp çalışmalarını burada sürdürecek ve programın ardından çarşamba günü Van’a dönecektir” ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN EROL TEMEL TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün Antalya’da başladığı kamp çalışmalarını Kulüp Başkanı Erol Temel de yerinde takip etti. Temel, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek, idmanı da yakından izledi.

Öte yandan kırmızı siyahlı Vanspor taraftarları, yönetimin gerçekleştireceği yeni transferleri büyük bir heyecanla bekliyor.