Van’da kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, yol açma ve kar toplama faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için sürücülere çağrıda bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yol kenarlarına park edilen araçların kar temizleme çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, bugün Suvaroğlu ve Gölbaşı caddelerinde yapılacak kar toplama çalışmaları nedeniyle, söz konusu güzergahlarda park halinde bulunan araçların yol kenarlarından kaldırılması istendi. Belediye yetkilileri, karla mücadele çalışmalarının aksamadan sürdürülebilmesi için sürücülerin yapılan uyarılara uygun hareket etmesini istedi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığımız ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız tarafından, 3 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde Suvaroğlu ve Gölbaşı Caddelerinde kar toplama çalışmaları gerçekleştirilecektir. Çalışmaların sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için, belirtilen cadde ve sokaklarda yol kenarlarına araç park edilmemesi, park halinde bulunan araçların ise çalışma saatleri öncesinde kaldırılması önemle rica olunur. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına gerekli hassasiyeti göstermelerini rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz."

