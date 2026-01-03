Muradiye ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda bin 88 gram kubar esrarın ele geçirilmesinde gösterdikleri başarılı çalışmalardan dolayı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı personeline başarı belgesi verildi. Kaymakam Türkmenoğlu, suç ve suçlularla mücadelede güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirterek, jandarma personelini tebrik etti.

Operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Türkmenoğlu, toplumun huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Muradiye genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.