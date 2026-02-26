Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Saray İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından akaryakıt kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Saray ilçesi Çaybağı Mahallesi’nde O.T. (40) isimli şahsa ait ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde; 2 bin 30 litre motorin (marker’sız), 62 adet jelikan, 15 metre sanayi tipi hortum, 8 adet ölçü kabı, 1 adet bin litrelik yakıt tankı, 1 adet varil, 2 adet elektrikli dinamo, 2 adet av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli O.T. (40) hakkında 2521, 5015 ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli ve idari işlem yapılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA