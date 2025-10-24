Geçtiğimiz hafta sahasında ağırladığı ve 1 – 1 berabere kaldığı Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’ne ceza çıktı.

PFDK kararında, Batı Tribünü B/Blok, Batı Tribünü A/Blok numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildiği açıklandı.

PFDK kararında şöyle denildi; “İmaj Altyapı Van Spor FK’nın, 18.10.2025 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü-Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Tribünü B/Blok, Batı Tribünü A/Blok numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.”