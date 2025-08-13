Geçtiğimiz hafta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Boluspor ile karşılaşan ve sahadan 3 – 2 galibiyetle ayrılan temsilcimiz Van Spor FK, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

İmaj Altyapı Van Spor FK, “Çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilirken, sevk raporunda şöyle denildi; “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün 10.08.2025 tarihinde oynanan Boluspor-İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”