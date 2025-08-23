İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bugün deplasmanda Iğdır FK ile oynayacağı karşılaşma öncesinde moral buldu. Maç öncesi Iğdır’da kampa giren kırmızı-siyahlı ekibi, Ova Beyleri ve Ultra Amed Iğdır taraftar grupları ziyaret etti.

Vanspor yönetimi, gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı taraftarlara teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı:

“Iğdır’da kamp yaptığımız otelde bizleri ziyaret eden Ova Beyleri ve Ultra Amed Iğdır taraftar gruplarına gönülden teşekkür ederiz. Göstermiş oldukları ilgi, samimiyet ve misafirperverlik için minnettarız.”

Müsabaka öncesinde gerçekleşen bu ziyaret, futbolculara ve teknik ekibe önemli bir moral kaynağı oldu.