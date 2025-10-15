İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, zorlu bir haftaya hazırlanıyor. Ligin etkili takımlarından Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak olan kırmızı – siyahlı ekip sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

18 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçta taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak olan kırmızı-siyahlı ekip, Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş’yi yenerek puan sıralamasında tırmanışa geçmeyi arzuluyor.

Zorlu geçmesi beklenen mücadele, her iki takım için de ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyecek önemli bir karşılaşma olacak.

Ligin ilk 9 haftasında konuk ekip Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. 18 puana sahip olan Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş, 3. sırada bulunuyor. Misafir ekip şu ana kadar 18 gol kaydederken, kalesinde de 8 gol gördü. En çok gol atan takımlardan biri olan Pendikspor şu ana kadar en az gol yiyen ekipler arasında da yer alıyor.

Temsilcimiz Van Spor FK ise çıktığı 9 maçtan 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile sahadan ayrıldı. 13 puana sahip Van Spor FK 9. sırada. Şuana kadar gol yollarında zorlanan temsilcimiz 9 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, kalesinde de 7 gol gördü ve ligin en az gol yiyen ekibi unvanını koruyor.

İmaj Altyapı Van Spor FK – Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş’yi arasındaki maç 18 Ekim Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 13.30’da başlayacak.