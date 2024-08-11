Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarıyla güç depolayan Van Spor, Kayseri’de hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan yeni transferler yapan Van Spor yönetimi, öte yandan toplantılar gerçekleştirerek planlamalar yapıyor.

Van Spor FK Yönetimi Kayseri’de toplanarak değerlendirmelerde bulundu. Kayseri Erciyes’te bir otelde gerçekleştirilen 2. Yönetim Kurulu Toplantısına Başkan Erol Temel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Takımın kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen toplantıda yeni sezon planlamaları ve takımın hedefleri masaya yatırıldı.

Konuya ilişkin olarak Van Spor FK’den yapılan açıklamada ise; “Bu önemli toplantıda alınan kararlarla, kulübümüzün daha da ileriye taşınması için önemli adımlar atılmış olup, yeni sezon için motivasyonumuz en üst seviyeye çıkmıştır. Kayseri Erciyes’in eşsiz atmosferinde gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, kulübümüzün birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirirken, takımımızın yeni sezona daha güçlü bir şekilde girmesini sağlayacaktır.” denildi.