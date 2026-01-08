Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübünde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, hem kamp süreci hem de transfer çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yaptı.

İlk devre ile ikinci devre arasındaki sürecin kısa olduğuna dikkat çeken teknik adam Korkmaz, hava şartları nedeniyle Van’dan ayrılmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Açıkçası Van’dan pek ayrılmak istemiyorduk. Ancak hava koşulları nedeniyle daha sağlıklı bir çalışma ortamı olacağını düşündüğümüz için Antalya’da çalışmalarımızı tamamladık.” dedi.

“KAMP VERİMLİ GEÇTİ”

Antalya kampının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Korkmaz, “Bu süreci hem fiziksel hem taktiksel hem de mental açıdan çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Kısa ama oldukça efektif bir kamp dönemi geçirdik.” şeklinde konuştu.

“TRANSFERDE SON AŞAMAYA GELDİĞİMİZ İSİMLER VAR”

Takımın eksik görülen bölgelerine yönelik transfer çalışmalarına da değinen Osman Zeki Korkmaz, şu ana kadar iki transferin tamamlandığını belirterek, “Belirlediğimiz eksik noktalar ve alternatifleri artırmamız gereken bölgeler için Santeri Hostikka ve Batuhan İşçiler’i kadromuza kattık. Bunun dışında transferde son aşamaya geldiğimiz isimler de var.” ifadelerini kullandı.

“TRANSFER GÖRÜŞMELERİMİZDE VAN’I ANLATIYORUZ”

Transfer sürecinde yalnızca teknik ve taktik özelliklere bakmadıklarını, futbolcuların Van’a uyumunun kendileri için önemli bir kriter olduğunu vurgulayan Korkmaz, “Futbolcunun Van’da yaşamaktan mutlu olması gerekiyor. Bu nedenle görüşmelerimizde Van şehrini anlatıyor, sosyal, kültürel ve doğal yapıyı tanıtıyoruz. Van’a gelmekten mutlu olan oyuncuların adaptasyon süreci çok daha hızlı oluyor.” dedi.

“BOLUSPOR, LİGİN DOĞRULARINI İYİ UYGULAYAN BİR TAKIM”

Boluspor karşılaşmasına da değinen deneyimli teknik adam, rakiplerinin ligin ilk yarısında dikkat çeken ekiplerden biri olduğunu ifade ederek, “Boluspor, bu ligin doğrularını sahada çok iyi uygulayan, hazır bir takım. Biz ise oyun anlayışı değişen ve bu anlayışa hızla adapte olan bir takımız. Hem oyuncular hem de camiamız bu oyundan keyif alıyor.” diye konuştu.

“ÖNCELİĞİMİZ, HEYECAN UYANDIRAN BİR VANSPOR İNŞA ETMEK”

Vanspor camiasına da mesaj veren Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, hedeflerinin uzun vadede Süper Lig olduğunu ancak mevcut süreçte Trendyol 1. Lig’den keyif alan, sahada gurur veren bir takım oluşturmak istediklerini belirtti. Korkmaz, “Birinci Lig keyifli bir lig ama bizim için uzun vadede misafir olduğumuz bir lig. Önceliğimiz sahada camiasına gurur veren, heyecan uyandıran bir Vanspor inşa etmek.” ifadelerini kullandı.