İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında karşılaşacağı Sakaryaspor A.Ş. maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, ligdeki yükselişini sürdürmek için sahasında ağırlayacağı Sakaryaspor A.Ş.’yi mağlup etmek istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda deplasmanda Fatsa Belediyespor’u eleyerek üst tura çıkan Van ekibi, taraftarının da desteğiyle sahaya moralli çıkacak.

Pazar günü oynanacak mücadelenin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Van ekibi, taraftarı önünde galibiyet alarak aynı puana sahip rakibi ile arasındaki puan farkını açmayı ve üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

KARŞILAŞMANIN CANLI YAYINLANACAĞI KANALLAR

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK – Sakaryaspor A.Ş. arasında oynanacak mücadele, 2 Kasım Pazar günü saat 19.00’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmayı tribünlerden takip edemeyecek olan taraftarlar, mücadeleyi TRT Spor, beIN Sports beIN Connect ve Tabii Spor 6 kanallarından canlı olarak izleyebilecekler.