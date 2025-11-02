İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bugün kendi sahasında ve seyircisi karşısında Sakaryaspor A.Ş.’yi ağırlayacak. Zor geçmesi beklenen maçta kırmızı – siyahlı temsilcimizin hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak.

Karşılaşmayı tribünlerde takip edemeyecek olan sporseverler, mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyor.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, Sakaryaspor A.Ş. maçının hazırlıklarını tamamladı ve karşılaşmaya saatler kaldı. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi, taraftarı karşısında iyi bir oyunla sonuca ulaşmak istiyor.

Bugün saat 19.00’da oynanacak mücadelenin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı, taraftarlar tarafından merak konusu olmuştu. Van ekibi, taraftarı önünde galibiyet alarak aynı puana sahip rakibiyle arasındaki farkı açmayı ve üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

İŞTE KARŞILAŞMANIN CANLI YAYINLANACAĞI KANALLAR

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK – Sakaryaspor A.Ş. arasındaki mücadele, bugün saat 19.00’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmayı tribünlerden takip edemeyecek olan taraftarlar, TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından maçı canlı olarak izleyebilecek.