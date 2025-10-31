Vanspor taraftar grupları, oynanacak maçlarda sadece galibiyete odaklanılmasını isterken, küfür ve kötü tezahüratlara yeltenilmemesini talep etti.

Trendyol 1. Lig’in 10. hafta karşılaşmasında İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.’yi konuk etmiş ve karşılaşma 1-1’lik sonuçla tamamlanmıştı. Karşılaşma sonrası İmaj Altyapı Van Spor FK, “çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmiş ve PFDK kararında, Batı Tribünü B Blok ve Batı Tribünü A Blok’ta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmişti. Taraftarlar, aynı durumla karşılaşılmaması için özen gösterilmesini istedi.

“GALİBİYETE ODAKLANALIM”

Gölkentliler taraftar grubu tarafından yapılan açıklamada; ““Vanspor’umuzun taraftarına en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde, büyük Van Spor taraftarından ricamızdır: Kiminle karşılaşırsak karşılaşalım, küfür etmeyelim. Unutmayın; bir kişinin bile ettiği küfür, o blokta bulunan herkesin ceza almasına neden olur. Tüm taraftarlarımız biletlerini erkenden alsın ve Sakaryaspor maçında takımımızla birlikte galibiyete odaklanalım” ifadelerine yer verildi.