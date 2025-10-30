Trendyol 1. Lig’de 12. Hafta heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 2 Kasım Pazar günü sahasında Sakaryaspor A.Ş.’yi konuk edecek.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Zorlu geçmesi beklenen maçı yönetecek hakemler de açıklandı. İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Sakaryaspor A.Ş. maçında üst klasman hakemi Davut Dakul Çelik düdük çalacak.

Maçta Sezgin Çınar ve Sabri Öğe yardımcı hakemlik, Emre Küçük ise dördüncü hakemlik yapacak.