Trendyol 1. Lig 12. hafta maçında yarın (02.11.2025) sahasında Sakaryaspor A.Ş.’yi ağırlayacak olan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Morallerin yerinde olduğu İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, yarın karşılaşacağı Sakaryaspor A.Ş. karşısında üç puan hedefliyor.

Kırmızı-siyahlı temsilcimiz, 11 hafta sonunda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 17 puanla 8. sırada bulunuyor.

Konuk ekip Sakaryaspor A.Ş. ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puan toplayarak 9. sırada yer alıyor.

Eşit puana sahip iki takımın karşılaşacağı mücadelenin çekişmeli geçmesi bekleniyor.

İmaj Altyapı Van Spor FK - Sakaryaspor A.Ş’yi arasındaki maç 2 Kasım 20025 Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Bu arada önceki gün Van Spor’un stadylumda gerçekleştirdiği antrenmanı takip eden taraftarlar, tezahüratlarla takıma moral verdi.

Futbolcularla kenetlenen taraftarlar meşaleler yakarak, futbolcuları alkışladı.

MAÇIN HAKEMLERİ

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Sarakaryaspor A.Ş. maçında hakem Davut Dakul Çelik düdük çalacak. Sezgin Çınar ve Sabri Öğe’nin yardımcı hakemlik yapacağı mücadelede dördüncü hakem olarak da Emre Küçük hazır bulunacak.