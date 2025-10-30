Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 2 Kasım Pazar günü sahasında Sakaryaspor A.Ş. ile karşılaşacak. Her iki takım da maç için hazırlıklarını sürdürürken, taraftarlar da heyecanla maç gününü beklemeye başladı.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’nin galibiyet parolasıyla çıkacağı karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu.

İmaj Altyapı Van Spor FK – Sakaryaspor A.Ş. maçında kale arkası bilet fiyatları 75 TL, maraton – kapalı tribün bilet fiyatları ise 150 TL olarak belirlendi.

Biletler ‘biletinial’ uygulaması üzerinden alınabiliyor.

Karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 19.00’da Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanacak.