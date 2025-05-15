Nesine 2. Lig’de play-off yarışını sürdüren Artı Değer Van Spor FK, Play-Off 2. Tur ilk maçında 12 Mayıs günü sahasında Motolux 68 Aksarayspor’u konuk etti. Zorlu mücadele 2 – 2 beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçın ardından Artı Değer Van Spor FK, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. PFDK’ya sevk raporunda; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün 12.05.2025 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü-Motolux 68 Aksarayspor Nesine 2. Lig Play Off müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.