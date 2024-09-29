Menemen FK’nın Beraberliği, Teknik Direktör Tahsin Tam’a İstifa Çağrılarına Yol Açtı!

İzmir Menemen ilçe stadında oynanan karşılaşma sonrası Menemen FK, Vanspor ile 1-1 berabere kalarak taraftarlarının tepkisine neden oldu; bu sonuç, teknik direktör Tahsin Tam için istifa çağrılarını tetikledi.

Vanspor'un İyi Başlangıcına Rağmen Hayal Kırıklığı

Sezonun başında iddialı bir kadro oluşturan Vanspor, sezonun ilk maçlarını kazanarak umut veriyordu ancak son dönemdeki başarısız performansları, taraftarların yüzünü kararttı ve beklenilen başarıyı getiremedi.

İstifa Çağrıları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Maç sonrası Vanspor taraftarları, sosyal medya platformlarında Tahsin Tam’ın görevine son vermesi yönünde yoğun tepkiler gösterdi; birçok taraftar, zaman kaybetmeden değişim yapılmasını ve kaybedilen puanların telafi edilmesi için yeni bir yönetime ihtiyaç olduğunu savundu.