Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bugün konuk olacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Hafta içinde çalışmalarını Van’da gerçekleştiren kırmızı – siyahlılar Adana’da da son hazırlıklarını tamamladıktan sonra maç saatini beklemeye başladı.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sürpriz yaşamak istemiyor ve alacağı galibiyetle çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maç beIN Sports Max 1 ve Tabii Spor 6 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Günün diğer maçlarında saat 13.30’da SMS Grup Sarıyerspor - Manisa Futbol Kulübü saat 16.00’da Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. - Serik Spor Futbol A.Ş. ve saat 19:00’da ise Sakaryaspor A.Ş. - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

Dün oynanan maçlarda ise Erzurumspor FK sahasında Eminevim Ümraniyespor’u 2 – 0 mağlup ederken, Özbelsan Sivasspor ile Atakaş Hatayspor da 1 – 1 berabere kaldı.