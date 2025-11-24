Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Wanhaber’e yaptığı açıklamada, bölgenin ihracat potansiyeli, İran ile ticari ilişkiler ve yabancı yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

“AVRUPA ÜLKELERİNE TEKSTİL ÜRÜNÜ GİDİYOR”

Aslan, Van OSB’de üretilen ürünlerin geniş bir coğrafyaya ihraç edildiğini belirterek, “Ortadoğu ülkelerine ihracatımız var. Avrupa ülkelerine ihracatımız var. İran, Irak, Mısır, Lübnan gibi ülkelere ürün gönderiyoruz. Ayrıca Türki Cumhuriyetlere de ihracat yapılıyor. Tekstil noktasında ise Avrupa’daki birçok lokasyona ürün gidiyor.” dedi.

“İRANLI FİRMALARIN YATIRIMI BULUNUYOR”

Yakın komşu İran ile ilişkilerin oldukça iyi olduğunu vurgulayan Aslan, İran’dan Van’a ciddi bir ticari hareketlilik olduğuna dikkat çekerek, “İran’dan günlük gelip giden ve yüksek ticari potansiyele sahip misafirlerimiz, dostlarımız var. Van OSB’de İranlı 5-6 firmamızın yatırımı bulunuyor. Bunların bir kısmı üretime geçti, bir kısmı da makine parkurlarını hazırlamaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Aslan, İran sermayeli yatırımların ne olduğuna ilişkin de başlıklar halinde şu bilgileri verdi;

“-Musluk ve batarya grubu üretim fabrikası

-Temiz su borusu üretimi yapan İran ortaklı tesis

-Telekomünikasyon ve dijital alanda faaliyet gösteren firma

-Kaynak teli ve metal üzerine çalışan işletme

-Su arıtma cihazları üreten İranlı firma”

“İRANLI FİRMALAR FİZİKİ MEKÂNLARI TAMAMLADI”

Toplamda 5-6 parselin İranlı firmalara tahsis edildiğini belirten Aslan, bu firmaların fiziki mekanlarını tamamladığını, bazılarının üretime başladığını ifade etti.

Van OSB’de üretilen ürünlerin hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara ulaştığını anlatan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, ihracat yapılan ülkeler arasında Irak, Mısır, Fransa, İtalya ve Almanya gibi ülkelerin öne çıktığını aktardı.

“YÜKSEK TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN ÜRETİLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ”

OSB’de 7/24 üretimin önemine dikkat çeken Başkan Memet Aslan, “Firmalarımızın 7/24 çalışma prensibiyle üretim yapmasını, istihdam oluşturmasını, güçlenmesini ve her tarafa ihracat gerçekleştirmesini istiyoruz. Pazar ağlarını büyütmelerini, yeni ürünler geliştirmelerini, katma değeri yüksek teknolojik ürünler üretmelerini temenni ediyoruz. Böylece hem ülke içindeki payımız hem de refah düzeyimiz artacaktır. Bu bizim en büyük gücümüz.” dedi.