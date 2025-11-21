İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, İpekyolu Belediyesi önünde kurulan çadırda işçileri ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Milletvekili Türkoğlu burada yaptığı açıklamada, “Yaşanan bu süreci ilk günden bu yana takip ediyoruz. Bu süreçte birçok kez mecliste araştırma ve soru önergeleri verdik. Bu örnek üzerinden tüm Türkiye’de, her seçim sonrası partisine bakılmaksızın yaşanan işten çıkarmalar, kadro değişiklikleri ve haksız uygulamaların son bulması için parti fark etmeksizin mutlaka kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. Kazanılmış hakların zedelenmediği, siyasetin insanların aşıyla ekmeğiyle oynamadığı bir yasal çerçevenin oluşturulması şart. Her seçim döneminde yaşanan bu değişim artık Türkiye’nin gündemi haline geldi. Sizin mücadelenizin bu noktada büyük etkisi var. Türkiye’ye örnek oldunuz.” dedi.

“BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE SORUNU DİLE GETİRECEĞİZ”

Milletvekili Türkoğlu, “Buradaki hak, emek ve ekmek mücadelesini destekliyor, yanınızda olduğumuzu ifade belirtiyoruz. Kamuoyu baskısı oluşturmak adına mecliste konuyu gündeme taşımaya devam ediyoruz. Teşkilatlarımız da süreci yakından takip ediyor. Halen İpekyolu, Tuşba ve Gevaş belediyelerinde mahkeme kararlarına rağmen işçileri işe başlatmama yönünde bir direnç gösteriliyor. İnşallah bütçe görüşmelerinde hem İçişleri Bakanlığı hem de Çalışma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde bu sorunu yeniden dile getireceğiz. Kazanılmış hakların çiğnenmesine müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

AKDENİZ, “DAVALARI KAZANDIK”

HAK-İŞ Konfederasyonu Van İl Başkanı Fatih Akdeniz ise, “Süreç öyle bir noktaya geldi ki Van Büyükşehir Belediyesi’nde 400’e yakın arkadaşımız işe başladı. Bu konuda emeğiniz büyük. Ayrıca İpekyolu, Tuşba ve Gevaş belediyelerinde açtığımız davaların hepsini kazandık. İstinaf süreci de tamamlandı. İpekyolu Belediyesi’ne 150’ye yakın müracaat yaptık. Davalar kesinleşti, artık tartışılacak bir nokta yok. Kanun açık, mahkeme açık. Bu arkadaşlarımız işe dönebilir. Tazminat veya başka formüller konuşuluyor ama biz bu insanların bir an önce evlerine ekmek götürebilmelerini istiyoruz.” dedi.