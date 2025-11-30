Van Gölü Aktivistleri Derneği, Van’daki geleneksel sosyal etkinliklerdeki aşırılık ve gösterişe karşı uyarıda bulundu.

Derneğin kurucu üyesi Dr. Erdoğan Özel, taziye yemekleri ve düğünlerdeki yemeklerin yanı sıra takı merasimlerinin de şova dönüşmesinin toplumsal ve ekonomik açıdan olumsuz etkiler yaratabileceğini belirterek, bu tür uygulamaların sonlandırılmasını istedi.

Bu tür gösterişli uygulamaların hem topluma yakışmadığını hem de maddi yük yarattığını kaydeden Özel, “Taziye yemekleri ve düğünlerdeki yemeklerin yanı sıra, bir şova dönüştürülen takı merasimleri de kaldırılmalıdır. Hem bu yemekler hem de takı törenlerindeki gösteriş, bize yakışmayan ve toplumun büyük bir kısmını maddi olarak zorlayan uygulamalardır. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve gereksiz harcamaların önüne geçmek için, sade ve anlamlı bir yaklaşım benimsenmelidir. Dernek olarak, toplumun ortak değerlerini öne çıkaran, gösterişten uzak kutlamaların teşvik edilmesini önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.