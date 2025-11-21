AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bakanlığı bağlı kurumların 2026 yılı bütçesi görüşüldü. Bakan Uraloğlu, bütçe görüşmeleri çerçevesinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Yap-işlet-devret projelerini yapmasaydık Van-Hakkari yolundaki Güzeldere Tüneli'ni ve Çamlık Viyadüğü gibi hizmetleri yapamayacaktık"

Birçok milletvekilinin yap-işlet-devret projelerine ilişkin eleştirilerde bulunduğunu söyleyen Uraloğlu, "Siz iki yer arasında bir yol yapacaksanız bunun önce fizibilitesini yaparsınız. Sonra bütçenizde kaynak olup olmadığına bakarsınız. Kaynağınız yoksa bir alternatifiniz dış kredi almaktır. Bir başka alternatifiniz de yap-işlet-devret projesiyle bunu yapmaktır. Tabii biz bunların hepsini kullandık. Yani 300 milyar dolarlık ulaştırma alanında yatırım yaptık. Bütün bu üç yöntemin üçünü de kullandık.

Yap-işlet-devret projeleri aynı zamanda yapım ve finansman projeleridir de. Yap-işlet-devret projeleri yapıldığı tarihteki rakamı 51 milyar dolardır, bun ise 90 milyar liralık projedir. Yani biz 300 milyar doların yaklaşık üçte birini bu projelerle yaptırdık. Eğer biz bu imkanı kullanmasaydık biz Van-Hakkari yolundaki Güzeldere Tüneli'ni ve Çamlık Viyadüğü'nü yapamayacaktık. Biz Honaz Tüneli'ni, Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü yapamayacaktık.

Ankara-Samsun yolunu, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, Zigana Tüneli'ni, Rize-Artvin ve Ordu-Giresun havalimanlarını, Ankara'daki Başkent Ray'ı, Konak tünellerini, Sabuncubeli tünellerini, Marmara'yı ve Avrasya tünellerini biz yapamayacaktık" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz'un kendisini ziyaret ettiğini söyledi ve Luz'un yap-işlet-devret projelerinde Türkiye modelini örnek almak istediklerini dile getirdi.

"Gebze'de ki binanın yıkılmasında metro inşasının bir etkisi yok"

Gebze'de metro inşası esnasında çöktüğü iddia edilen ve içerisinde 4 kişilik bir ailenin can verdiği binaya ilişkin de konuşan Uraloğlu, yürütülen adli soruşturmayı etkilemek için şimdiye kadar konuya ilişkin açıklamada yapmadıklarını ifade etti. Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle metro tünelinin kazı ve destekleme aşaması bizim için risk zamanıdır. Eğer bir deformasyon olacaksa o zaman olmasını bekleriz. 2 bin 229 dokuz binayı da bu yapım sürecinde biz kontrol etmişiz. Ve burada bu binalarda bizim önlem almamızı gerektiren bir deformasyon görmemişiz. Burada 71 binanın kamulaştırılmasıyla ilgili bir sürecin olduğu ve bunun ihmal edildiğinden bahsediliyor. Bakın burada projede gerek o binaların olduğu kesimde gerekse istasyonda ciddi değişiklikler yapıldı ve proje tamamen sağlam kayadan geçiyor.

Orada o kaya kırıcılarla geçirilmiştir. Bir kötü zemin yoktur orada. Dolayısıyla her şey bitmiş ve bugün geldiğimizde orada maalesef dört tane vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir elim olay olmuş. Tünelde en ufak bir deformasyon yok. Altını çiziyorum. Tünelde en ufak bir çatlak yok ve tünelde en ufak bir su sızıntısı yok. Özellikle bunu söylemek istiyorum."

Aydın-Denizli Otoyolu'nda uluslararası rekabete açık bir ihale yapıldığını söyleyen Uraloğlu, söz konusu yolun iki buçuk yılda bitirildiğini hatırlattı. Ayrıca Geminbeli Tüneli'nde çalışmaların devam ettiğini aktaran Uraloğlu, tüneli gelecek yılın ilk aylarında biteceği bilgisini paylaştı.

"İstanbullunun 4,7 milyon bilgisi İngiltere'ye sızdırılmıştır ve USOM bunu ortaya koymuştur"

‘BTK'nın havuzundaki e-imza şifrelerin ele geçirildiği iddialarına da yanıt veren Uraloğlu, "İstanbullunun 4,7 milyon bilgisi İngiltere'ye sızdırılmıştır ve bizim Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) bunu ortaya koymuştur. Ajanlık arıyorsanız bakın. Nerede yemek yenmiş? Hangi bilgiler nerede paylaşılmış? Sizin bütün yaşam bilgileriniz paylaşıldı maalesef. Belgeyle konuşuyorum ben, 4,7 milyon veri satılmıştır" dedi.

Van çevre yolunun yapımına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, 41 kilometrelik Çevre Yolu'nun 28 kilometrelik kesimini bu sene bitirileceğini söyledi.

"23 Nisan depreminde İstanbul'da gelen çağrıların yüzde 99,5'i karşılanmıştır"

Depremde oluşan iletişim sıkıntılarına da değinen Uraloğlu, "Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan 23 Nisan depreminde İstanbul'da gelen çağrıların yüzde 99,5'i karşılanmıştır. Dolayısıyla aldığımız önlemlerin işe yaradığını özellikle söylemek isterim" dedi.

"Havayolu seyahatinde 2025 yılında ortalama bilet fiyatı 2 bin 560 liradır"

Uraloğlu, havayolu seyahatlerinde tavan fiyat uygulamasını hayata geçirdiklerini kaydederek, "Çukurova-Ankara uçuşları bu yılın ortalaması bin 500 lira. Mesela Rize-Artvin'in İstanbul'dan uçuşu 2 bin 500 lira, Ankara'ya ise 2 bin lira. Şöyle rakamları kısaca söyleyeyim. Ankara-Diyarbakır bin 900 yüz lira. Türkiye'de bugüne kadar 2025 yılında ortalama bilet fiyatı 2 bin 560 liradır" bilgisini paylaştı.

Otoyolların özelleştirilmesiyle ilgili de açıklamada bulunan Uraloğlu, "Şu anda yapılan çalışma bizim varlık değerimizin ortaya konulmasıdır. Bu anlamda verilmiş olan bir karar yoktur. Onun için mevcut otoyollarımızın bir varlık değerini anlayıp ona göre ileride bir tasarrufumuz olacaksa konuşacağız. Bu vesileyle ben 2028 yılından itibaren Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil olmak üzere onların da idareye devlete teslim edileceğini özellikle söylemek isterim. Onlar devletin malıdır. İşletenler sadece işletmecidir orada" dedi.

Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'nı açarak bölgeye modern bir havalimanı kazandırdıklarını dile getirerek, aynı zamanda Adana Kuzey Çevre Otoyolu'nun projesini başlattıklarını ve böylece ulaşımda da hizmet sunacaklarını kaydetti.

"Sabit internet hızına ilişkin TÜRKSAT olarak belli bir inisiyatif alacağız"

Sabit internet hızının düşük olduğuna ilişkin yorumlara da değinen Uraloğlu, "Veri merkeziyle ilgili Google ve Turkcell bir milyarlık bir veri merkezi ihalesini yarın açıklayacaklar. Biz de TÜRKSAT olarak bu noktada belli bir inisiyatif alacağız" diye konuştu.

"Telefon görüşmeleri mahkeme kararları dışında dinlenemiyor"

Operatörlerin açma kapama bedeline ilişkin sorulan sorulara yanıt veren Uraloğlu, "Birincisine bir bedel ödenmiyor ama ikincisi olduğu zaman bunun bir bedeli var. Yine telefon görüşmeleri kesinlikle mahkeme kararları dışında herhangi bir şekilde dinlenemiyor. Bizim böyle bir yetkimiz de yok. İşin açıkçası niyetimiz de yok" şeklinde konuştu.

Malatya çevre yolunun 2026 yılında biteceğini kaydeden Uraloğlu, Malatya-Arapgir yolunun projesinin de yapıldığını duyurdu. Şanlıurfa-Mardin Hızlı Tren Hattı'yla ilgili de sorulan sorulara da yanıt veren Uraloğlu, projeye ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Yasal olmayan VPN'lerin kullanımını biz asla tavsiye etmiyoruz"

Uraloğlu, internet erişiminde yasal olmayan VPN'lerin kullanımıyla ilgili de ise, "Yasal olmayan VPN'lerin kullanımını biz asla tavsiye etmiyoruz. Çünkü veri sızıntılarının olduğu yerler burasıdır. Lütfen kimse kullanmasın. Ben sizlerin aracılığıyla özellikle bunu duyurmak istiyorum" şeklinde konuştu.