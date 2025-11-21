1 Aralık 2025'te yürürlüğe girecek yeni düzenlemede, Genel Sağlık Sigortası primi 780 liradan 1560 liraya yükseldi. Bu artış geçmiş dönem borcu olanları da etkileyecek.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim oranında milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren önemli bir değişikliğe gidildi.

GSS PRİMİ 2 KATINA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, uzun süredir yüzde 3 olarak uygulanan GSS prim oranı yüzde 6'ya yükseltildi. Yeni oran 1 Aralık 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ARTIK BİN 560 TL ÖDENECEK

SGK'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişilerin ödemesi gereken prim, brüt asgari ücretin yüzde 3'ü üzerinden hesaplanıyordu. Bu kapsamda 2025 Ocak ayından itibaren aylık prim tutarı 780,17 TL olarak açıklanmıştı. Prim oranının yüzde 6'ya çıkarılmasıyla birlikte yeni dönemde ödenecek tutar yaklaşık 1.560 TL'ye yükselecek. Karar, GSS borcu bulunan vatandaşların geçmiş borçlarına da önemli ölçüde yansıyacak.

YIL BAŞINDA ASGARİ ÜCRETE GÖRE YENİDEN ARTACAK

Öte yandan, ocak ayında asgari ücrette yapılacak güncellemeyle birlikte GSS kapsamında ödenecek prim tutarı da yeniden belirlenecek.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişimi güvence altına alan Genel Sağlık Sigortası (GSS), herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık giderlerini karşılamayı hedefliyor. GSS kapsamında prim ödeyen vatandaşlar; muayene, tedavi, ilaç ve benzeri sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Gelire göre belirlenen prim sistemiyle işleyen uygulama, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülüyor.

GSS priminin ödenmesi ile birlikte sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Eğer hanedeki kişi başı gelir brüt asgari ücretin üçte birinden düşük ise GSS primi devlet tarafından karşılanır.