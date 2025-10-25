Etkinlikte öğrenciler, kendi yörelerine ait kıyafetleri, eşyaları ve yöresel yiyecekleri sınıfta sergileyerek arkadaşlarına tanıttı. Ailelerin de sürece aktif katılım sağladığı etkinlikte, her çocuk kendi kültürünü temsil eden ürünleri büyük bir heyecanla paylaştı.

Farklı bölgelerin lezzetlerinin tadıldığı, geleneksel eşyaların tanıtıldığı etkinlikte öğrenciler hem eğlenerek öğrendi hem de ülkemizin kültürel zenginliğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik sonunda Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen okul idaresine ve öğretmen Eda Nur Efe'ye teşekkür etti.