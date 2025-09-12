Trendyol 1. Lig’de ilk 4 hafta geride kaldı. Ligin 5. haftasında İmaj Altyapı Van Spor FK, zor deplasmanda lider Arca Çorum FK karşısına çıkacak.

Bu maçın hazırlıklarını Van’da tamamlayan ve Çorum’a giden temsilcimiz, sahadan 3 puanla ayrılmayı istiyor.

Ev sahibi ekip ligin ilk 4 maçını da kazanarak 12 puanla liderlik koltuğunun sahibi. Evinde puan kaybetmek istemeyen Arca Çorum FK de yine sahaya kazanmak için çıkacak.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet alarak 7 puanla 9. sırada yer alıyor.

MAÇI TURGUT DOMAN YÖNETECEK

Arca Çorum FK – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasındaki maç yarın (13 Eylül Cumartesi) oynanacak ve mü mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Çorum Şehir Stadyumunda oynanacak maçı, üst klasman hakemlerinden Turgut Doman yönetecek. Ramazan Ufuk Avdaş ve Orhun Aydın Duran’ın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada Birkan Altındaş da dördüncü hakem olarak görev alacak.