Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta play-off’a kalmayı garantileyen Artı Değer Van Spor FK, ligin son haftasında sahasında Karaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Kırmızı – siyahlılar bu maçın hazırlıklarını sürdürürken maçın hakemleri de açıklandı.

Artı Değer Van Spor FK – Karaman Futbol Kulübü arasında yarın (3 Mayıs 2025 Cumartesi) Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak olan maçı hakem Yakup Özhan yönetecek. Seyfullah Köroğlu ve Ahmet Algün’ün yardımcı hakemlik yapacağı müsabaka da 4. hakem olarak da Mehmet Alperen Güçyetmez görev alacak.